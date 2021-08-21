ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 21 августа 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия, совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал», в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гал, на территории Центрального рынка в результате проверки торговой точки, обнаружена партия предметов одежды в количестве 132 ед. на общую стоимость 57 800 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.

