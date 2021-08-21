В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ СКОНЧАЛИСЬ ТРИ ПАЦИЕНТА
Сухум. 21 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 20 августа проведено у 400 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 123 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 117 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 42, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 25 пациентов.
В Гудаусткой ЦРБ скончались три пациента, мужчины 56 и 83 лет а также женщина 58 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24190 человек. Зарегистрировано 360 летальных случаев. Выздоровели 19476 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.