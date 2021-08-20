ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЗВОДНОГО ОТРЯДА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. Военнослужащие взводного отряда радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота Южного военного округа прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ближайшее время подразделение радиационной, химической и биологической защиты развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники задействованных в дезинфекции. Далее совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия военнослужащие Южного военного округа оценят объем предстоящих работ и приступят к обработке социально-значимых объектов.

Ранее в апреле и октябре 2020 года сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота уже выполнял задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.