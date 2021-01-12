ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции СOVID-19

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 11 января 2021 года ограничительные меры продлеваются до 10 февраля 2021 года.

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции СOVID-19».

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 11 января 2021 года:

1. Запретить на территории Республики Абхазия до 10 февраля 2021 года:

1) деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;

2) деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), за исключением оказания услуг по доставке еды;

3) проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах и иных объектах общественного питания;

4) проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;

5) деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);

6) деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;

7) деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);

8) деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

2. Лицам, находящимся на территории Республики Абхазия, обеспечить использование средств индивидуальной защиты (медицинские маски) в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси.

3. Рекомендовать:

1) гражданам воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий; 2) ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;

3) руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). 4. Организовать работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию объектов и прилегающих к ним территорий.

5. Местным администрациям:

1) обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;

2) установить требование об использовании водителями общественного транспорта средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки); 3) запретить перевозку общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

6. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций: 1) освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства);

2) обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, осуществление трудовых (служебных) обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19; 3) установить требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

7. Министерству здравоохранения Республики Абхазия информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

8. Определить ответственными:

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпункта 1 пункта 1 настоящего Распоряжения;

– Министерство культуры Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпункта 5 пункта 1 настоящего Распоряжения;

– местные администрации совместно с Государственной санитарноэпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпунктов 2, 3, 4, 6, 7, 8 пункта 1 и пункта 2 настоящего Распоряжения;

– местные администрации – по реализации пункта 4 и 5 настоящего Распоряжения;

– руководителей центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций – по реализации пункта 6 настоящего Распоряжения.

9. Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать ответственным органам, указанным в пункте 8 настоящего Распоряжения, в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

10. Считать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия от 24 ноября 2020 года, № 449-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции СOVID-19».

11. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

ПРЕЗИДЕНТ А. БЖАНИЯ

г. Сухум 12 января 2021 года

№ 04-рп