 

В мире

БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
января 11 2021

БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»

Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт считает, что взрывной рост стоимости биткоина может быть ещё…
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Новости Вторник, 12 января 2021 14:48
Оцените материал
(0 голосов)
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение  «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции СOVID-19».

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 11 января 2021 года ограничительные меры продлеваются до 10 февраля 2021 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции СOVID-19

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 11 января 2021 года:

1. Запретить на территории Республики Абхазия до 10 февраля 2021 года:

1) деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;

2) деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), за исключением оказания услуг по доставке еды;

3) проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах и иных объектах общественного питания;

4) проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;

5) деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);

6) деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;

7) деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);

8) деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

2. Лицам, находящимся на территории Республики Абхазия, обеспечить использование средств индивидуальной защиты (медицинские маски) в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси.

3. Рекомендовать:

1) гражданам воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий; 2) ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;

3) руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). 4. Организовать работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию объектов и прилегающих к ним территорий.

5. Местным администрациям:

1) обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;

2) установить требование об использовании водителями общественного транспорта средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки); 3) запретить перевозку общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

6. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций: 1) освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства);

2) обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, осуществление трудовых (служебных) обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19; 3) установить требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

7. Министерству здравоохранения Республики Абхазия информировать население о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

8. Определить ответственными:

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпункта 1 пункта 1 настоящего Распоряжения;

– Министерство культуры Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпункта 5 пункта 1 настоящего Распоряжения;

– местные администрации совместно с Государственной санитарноэпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпунктов 2, 3, 4, 6, 7, 8 пункта 1 и пункта 2 настоящего Распоряжения;

– местные администрации – по реализации пункта 4 и 5 настоящего Распоряжения;

– руководителей центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций – по реализации пункта 6 настоящего Распоряжения.

9. Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать ответственным органам, указанным в пункте 8 настоящего Распоряжения, в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

10. Считать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия от 24 ноября 2020 года, № 449-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции СOVID-19».

11. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

ПРЕЗИДЕНТ А. БЖАНИЯ

г. Сухум 12 января 2021 года

№ 04-рп

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 12 января 2021 14:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВЫЛЕЧИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ СТРОГИЙ КАРАНТИН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.