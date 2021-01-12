ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ СТРОГИЙ КАРАНТИН

«В республике в последнюю неделю наблюдается стабильный рост заболевших, болеют не только пожилые люди, но и молодые, а также дети. По словам главного санитарного врача Л. Скорик, эпидемиологическая ситуация развивается по худшему сценарию, ежедневные показатели новых заражений значительно выросли, увеличилось число летальных исходов. Врачи сообщают о большом количестве пациентов и выражают особую тревогу по поводу того, что многие из них болеют очень тяжело. Основываясь на вышеизложенном, мы просим Вас ввести строгий карантин для противодействия распространению COVID-19.

За весь период пандемии мы наблюдаем нежелание большого числа населения не только Сухума, но и всей республики, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. По всему миру в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ужесточаются карантинные меры. Сегодня в Абхазии ситуация непростая, вернее, очень сложная: уровень заболеваемости и госпитализации очень высокие. Система здравоохранения с трудом справляется, в больницах крайне мало койко-мест, заболевают сами медики.

В этих условиях необходимо ввести жесткий карантин, предусмотреть действенные меры, к примеру, в виде высоких штрафных и административных санкций за нарушение установленных правил.

Конечно, мы понимаем, что жесткий карантин скажется на экономике, на доходах предпринимателей, тех, кто работает на рынке, однако здоровье нации превыше всего. Примеры других стран показывают, что даже двухнедельный жесткий локдаун поможет сохранить жизнь наших родных, друзей, знакомых, поможет медикам, будет реальным противодействием распространению COVID-19».

Об этом сообщает пресс-служба СГС.