ПЛАНОВЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ МЧС ПРОВЕДЕНЫ НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ

По легенде учений на участке дороги между пляжем озера Рица и дачей Сталина, по вине неосторожных действий туристов произошел сход снежной лавины на автодорогу, из-за которой автомобиль с пассажирами съехал с проезжей части и упал в озеро.

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Плановые тактико-специальные учения поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии прошли на берегу озера Рица. Главная их цель – отработка сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия при проведении поисково-спасательных работ.

На северном берегу озера Рица где развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС прибывает вертолет МИ-2 со спасателями и кинологами на борту.

Спасатели установили, что автомобильный подъезд к месту происшествия заблокирован и существуют угроза последующего обвала. Прибывшая на аварийную-спасательную машину переправляются с необходимым инвентарем на крутой склон горы используя надувную лодку.

На противоположный берег высылается аварийно-спасательный автомобиль на базе автомобиля «Камаз», для подготовки площадки для пострадавшего.

Группа водолазов погружается под воду для проведения обследования места падения автотранспортного средства. В результате осмотра установлено, что в автомобиле заблокировано тело одного их пострадавших. Оперативными действиями пострадавший деблокирован и его тело доставлено на берег озера.

Тем временем, на снегу спасатели обнаружили следы второго человека, продолжительно находившегося в автомобиле, ведущие в лесной массив.

В результате воздушной разведки пострадавший обнаружен. В указанный квадрат направлены боевая разведывательно-десантная машина, снегоход, группа лыжников и кинологический расчет.

А пока группа спасателей спускает пострадавшего вниз. При этом, для подстраховки спасателей, неподалеку дежурит аварийно-спасательный катер Госинспекции по маломерным судам МЧС РА.

В последствии пострадавшему туристу оказана первичная медицинская помощь и на авто медуправления МЧС РА он доставлен в ближайшую больницу.

Для разрыхления обвала и расчистки участка дороги в снегоходе находятся сотрудники отдела «Пламя» МЧС РА .

На итоговом построении личного состава министр ЧС РА генерал-лейтенант Лев Квициния дал предварительную оценку состоявшимся учениям, выделил особо отличившихся, указал на некоторые ошибки и недочеты.

«Не было основания для переноса учения на другой месяц. Вообще учения прошли на хорошем уровне. Нам еще предстоит разбор полетов. К великому сожалению, накануне учений здесь погиб молодой парень. Машина еще на дне озера, - констатировал Лев Квициния.

По завершению учений, группе спасателей окончивших в 2020 Государственную академию противопожарной службы ЧС РФ министр вручил дипломы и отличительные знаки.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.