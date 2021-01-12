ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Следственным отделом УВД по г. Сухум возобновлено к производству уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 155 УК РА (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере) в отношении Панган Руслана Нодаровича 1995 г.р..

Гражданин Панган был объявлен в розыск 30.10.2020 г. и по настоящее время скрывался от следствия и суда. В результате оперативно-розыскных мероприятий последний задержан в г. Очамчыра сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел.