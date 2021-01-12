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Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Новости Вторник, 12 января 2021 15:45
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ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Следственным отделом УВД по г. Сухум возобновлено к производству уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 155 УК РА (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере) в отношении Панган Руслана Нодаровича 1995 г.р..

Гражданин Панган был объявлен в розыск 30.10.2020 г. и по настоящее время скрывался от следствия и суда. В результате оперативно-розыскных мероприятий последний задержан в г. Очамчыра сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел.

Преступление, в котором обвиняется Руслан Панган, имело место в ночь с 14 на 15 августа 2020 года, когда трое неустановленных лиц по предварительному сговору совершили хищение чужого имущества из номеров гостиничного комплекса «МВО» в г. Сухум. В ходе проведенных следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий на тот момент подозреваемые были установлены, а именно: Панган Руслан Нодарович, Кекуа Юрий Мерабович  и Цурцумия Эдгар Семенович.

Панган Р. Н. заключен под домашний арест.

Расследование продолжается.

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Следственной группой ОВД по Очамчырскому району по факту незаконного хранения наркотического вещества в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Ткуарчал Гулария Малхаза Вахтанговича 1968 г.р.     

Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району вечером 3 января текущего года в результате проведения оперативных мероприятий в районе перекрестка автодорог Очамчыра-Ткуарчал. При личном досмотре у гражданина Гулария изъято порядка 10.500 грамм наркотического вещества «марихуана».

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 12 января 2021 15:46

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