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Абхазия Информ

В КМ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 12 января 2021 19:43
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В КМ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности премьер-министра, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба провёл совещание, посвященное реализации Распоряжения Президента от 11 января 2020 года. В нем приняли участие члены правительства и представители вовлеченных ведомств.

Делба констатировал, что новые ограничительных меры должны быть реализованы безупречно, ради сохранения жизни и здоровья граждан. Он сообщил коллегам, что текущий месяц для республики пройдёт в особом мобилизационном режиме.

«2020 год стал сложным для всех, в том числе для бюджета страны. По сведениям, 257 млн рублей – это расходы прошедшего года, которые были направлены на защиту населения от вируса. Ситуация с заболеванием нас многому научила: ценить труд врача, младшего и среднего медицинского персонала. Люди совершают героический подвиг, мы должны помочь им. Здесь самое главное – соблюдение установленных мер и жесткий контроль за их выполнением», – пояснил Делба.

Обращаясь к представителям МВД он подчеркнул, что контроль за исполнением большинства самых сложных пунктов возложен на Министерство внутренних дел.

«Здесь велика ответственность каждого сотрудника, используйте любую возможность для проведения разъяснительной работы с каждым, кого касается исполнение документа», – сказал Делба.

Он также обозначил главные задачи – сохранение социально-экономической стабильности, занятости и доходов населения.

«Важно сохранить доходы граждан, все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены», – считает врио премьера. 

Он также сообщил о том, что осознаётся важность функционирования объектов культуры. 

«Мы не можем долго удерживать закрытыми учреждения культуры и образования. Если сейчас нам всем удастся серьезно отнестись к требованиям, а к началу февраля будет наблюдаться стабилизация ситуации, то может пойти речь о послаблении мер», – считает Делба.

Особое внимание было отведено вопросу возобновления учебного процесса в школах и иных учебных заведениях страны.

«То, что не осуществляется образовательный процесс – это не хорошо, это – угроза будущему поколению. Повторюсь, за текущий месяц граждане должны осознанно подойти к вопросу строгого соблюдения мер для скорейшего принятия руководством страны решения о снятии ограничений и возобновить обучение в школах», – сказал Делба.

В завершение участники встречи обсудили технические вопросы межведомственного сотрудничества, координации некоторых мероприятий и методику их реализации. 

Владимир Делба дал поручения, касающиеся взаимодействия с руководством административно-территориальных единиц по вопросам контроля за соблюдением обязательного масочного режима и контроля за запретом деятельности объектов общепита, а также организации режима работы рынков. 

«Нами мобилизованы все ресурсы на защиту населения здоровья населения. Многое удалось сделать в этом направлении. Всё это – результат межведомственного взаимодействия и ежедневного труда. По данным Минздрава, по стране всего 1896 койко-мест в лечебных учреждениях, 600 из них – для лечения больных коронавирусом, при том, что активных больных на данный период свыше 2000 человек. Эти цифра вновь обращают нас к необходимости помочь медикам и поблагодарить их за самоотверженный труд строгим соблюдением ограничительных мер», – констатировал Делба.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 12 января 2021 19:55

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