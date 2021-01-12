БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республики Абхазия и в целях борьбы против распространения коронавирусной инфекцией COVID-19, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Сухум». В распоряжении отмечается: