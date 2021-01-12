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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Новости Вторник, 12 января 2021 20:04
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БЕСЛАН ЭШБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республики Абхазия и в целях борьбы против распространения коронавирусной инфекцией COVID-19, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Сухум».

В распоряжении отмечается:

1. Установить график работы Сухумского городского центрального рынка и государственного вещевого рынка Торговый комплекс «Сухумприбор»»:

– Сухумский городской центральный рынок: четверг, суббота;

– Государственный вещевой рынок Торговый комплекс «Сухумприбор»: вторник, воскресенье.

2. Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума, УП администрации Сухума Сухумскому АТП, МУП «Троллейбусное управление администрации города Сухум» усилить работу по контролю за соблюдением Временных правил организации пассажирских перевозок, в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных распоряжением главы администрации Сухума № 551  от 29 сентября 2020 года.    

3. Муниципальному учреждению «Санитарно-эпидемиологическая станция администрации города Сухум»:

– организовать ежедневную обработку городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами;

– организовать обработку Сухумского городского центрального рынка и Государственного вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор» дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня. 4. Администрации Сухума и всем структурным подразделениям администрации:

– освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства);

– обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, осуществление трудовых (служебных) обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19;

– установить требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 12 января 2021 20:10

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