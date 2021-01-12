Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республики Абхазия и в целях борьбы против распространения коронавирусной инфекцией COVID-19, глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Сухум».
В распоряжении отмечается:
1. Установить график работы Сухумского городского центрального рынка и государственного вещевого рынка Торговый комплекс «Сухумприбор»»:
– Сухумский городской центральный рынок: четверг, суббота;
– Государственный вещевой рынок Торговый комплекс «Сухумприбор»: вторник, воскресенье.
2. Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума, УП администрации Сухума Сухумскому АТП, МУП «Троллейбусное управление администрации города Сухум» усилить работу по контролю за соблюдением Временных правил организации пассажирских перевозок, в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных распоряжением главы администрации Сухума № 551 от 29 сентября 2020 года.
3. Муниципальному учреждению «Санитарно-эпидемиологическая станция администрации города Сухум»:
– организовать ежедневную обработку городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами;
– организовать обработку Сухумского городского центрального рынка и Государственного вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор» дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня. 4. Администрации Сухума и всем структурным подразделениям администрации:
– освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства);
– обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам, осуществление трудовых (служебных) обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19;
– установить требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.