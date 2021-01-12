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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ДАУРУ КОВЕ

Новости Вторник, 12 января 2021 20:11
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ДАУРУ КОВЕ

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления Министру иностранных дел Республики Абхазия Дауру Кове заболевшему COVID-19. 

В тексте телеграммы, в частности, отмечается:

«С сожалением узнал о Вашем заболевании новой коронавирусной инфекцией. Хотел бы выразить Вам слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. 

Уверен, что пандемия COVID-19 в дружественной Абхазии будет побеждена благодаря слаженной работе медиков наших стран. 

Рассчитываю на продолжение конструктивного и плодотворного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Абхазии».

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 12 января 2021 20:14

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