СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЖЕЛАЛ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ДАУРУ КОВЕ

Сухум. 12 января 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления Министру иностранных дел Республики Абхазия Дауру Кове заболевшему COVID-19.



В тексте телеграммы, в частности, отмечается:



