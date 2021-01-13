ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 10102 ЧЕЛОВЕКА

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 96 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 522 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 141 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 35, в российском военном госпитале в Сухуме – 49 пациентов.

В российском военном госпитале скончалась пациентка 1950 года рождения. Диагноз – «коронавирусная инфекция, тяжёлого течения» и осложнение основного заболевания «двустороннее вирусное поражение легких». Женщина умерла 11 января.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10102 человека. 143 летальных случая. Выздоровели 7808 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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На 13 января 2021 в мире зафиксировано 92 059 842 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 315 477 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 971 313 человек, сегодня зафиксировано 7 719 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 24 268 763 человек, из них 110 135 в критическом состоянии.

Абхазия по числу заразившихся обогнала страны с многомилионным населением и занимает 140 место из 232 стран, в которых распространен Covid-19.