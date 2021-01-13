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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ УЖЕСТОЧЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Новости Среда, 13 января 2021 12:57
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В СТОЛИЦЕ УЖЕСТОЧЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание во исполнение распоряжения президента о продлении ограничительных мер в республике до 10 февраля.

«Необходимо со всей ответственностью подойти к выполнению распоряжения, без решительных действий не обойтись. На органы управления ложится большая ответственность. Меры, которые предпринимали ранее, не до конца были выполнены в силу ряда причин, – заметил Эшба. – Самые жесткие требования к исполнению распоряжения президента. Мы должны показать высокий уровень ответственности».  

Глава столицы отметил, что Центральный колхозный рынок будет работать два раз в неделю – в четверг и в субботу. Вещевой рынок также дважды в неделю – во вторник и в воскресенье.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала, что будет проводиться дезинфекция рынков после закрытия и перед их открытием. Ужесточается масочный режим в местах торговли. Покупатели без масок не смогут зайти в магазины и супермаркеты. Владельцы должны строго следить за соблюдением правил. При входе руки должны обрабатываться санитайзером. «Даже те, кто уже переболел ковидом, должны быть в масках. Выявлены случаи повторного заражения, так что это не причина не надевать маску. Нет такого, что я не надену маску, потому что переболел», – предупредил Беслан Эшба.

В распоряжении президента также указано, что с 12 января должны быть закрыты все места общественного питания. Разрешается работать только тем, у кого есть служба доставки – горожане могут заказать еду на вынос.

Замглавы Леон Кварчия сообщил, что сотрудники департамента экономического развития оповестили владельцев ресторанов, кафе и других мест общественного питания, что все они должны быть закрыты для посетителей.  

«Уже сегодня прошлись по кафе и ресторанам, предупредили о закрытии. Пока находим понимание у владельцев. Думаю, проблем возникнуть не должно. Там, где будут возникать проблемы, будем решать другими способами», – заметил Кварчия.

Ужесточается режим и в общественном транспорте. Все пассажиры и водители должны быть в масках. У кого не будет с собой масок, могут получить их у водителя.

«Выдадим маски для пассажиров, которые будут пытаться зайти в салон без маски, чтобы все были обеспечены. Но необходимо, чтобы и пассажиры чувствовали социальную ответственность», – сказал Беслан Эшба.

Сотрудники ГАИ и УВД будут проводить рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Перед выездом на рейс салоны будут обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Глава города предупредил руководителей автотранспортных предприятий, что при выявлении на рейдах машин без отметки о прохождении дезинфекции, они будут сниматься с рейса.

«У меня есть информация, что некоторые водители маршрутных такси уклоняются от процедуры проведения дезинфекции салонов транспортных средств. Тех, кто не будут иметь отметку, сразу на штрафплощадку или в горотдел, – сказал Эшба. – Перевозчики такси также подпадают под распоряжение – водитель обязательно должен быть в маске».

Заместителю главы города Автандилу Сурманидзе поручено курировать соблюдение масочного режима во всех подразделениях Администрации, департаментах, домоуправлениях, всех хозяйствующих субъектах.

«Если наши горожане не подойдут ответственно ко всем предписаниям в распоряжении главы государства, у нас мало, что будет получаться. Надо включать самосознание, если горожане не помогут нам, одними правоохранительными органами переломить ситуацию нам не удастся. Просьба, чтобы наши горожане очень серьезно к этому отнеслись», – сказал Автандил Сурманидзе.   

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений будут проводиться уже с 13 января. 
Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 13 января 2021 13:03

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