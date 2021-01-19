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Абхазия Информ

ГАИ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ К ОСТОРОЖНОСТИ НА ДОРОГАХ

Новости Вторник, 19 января 2021 14:49
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ГАИ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ К ОСТОРОЖНОСТИ НА ДОРОГАХ

Сухум. 19 января 2020. Абхазия-Информ. В связи со сложными метеорологическими условиями УГАИ МВД РА рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

На республиканской трассе Псоу-Ингур наблюдается гололед в районе с. В. Эшера, так же не безопасно движение на участке автодороги от Бзыбского моста до с. Блабырхуа.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Осадки и туман также снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Управление ГАИ МВД Абхазии призывает всех участников дорожного движения по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 января 2021 14:54

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