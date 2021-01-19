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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ ПРОВОДИТСЯ РЕЙД ПО ПЛАНУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Новости Вторник, 19 января 2021 14:46
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Сухум. 19 января 2020. Абхазия-Информ. С 13:00 часов в г. Сухум силами УГАИ МВД и ОГАИ столичного УВД проводятся рейдовые мероприятия по плану «Безопасный город».

На данный момент в центральной части города выявлено уже 100 административных правонарушений. 12 автомобилей поставлены на служебную стоянку УВД, отстранены от управления транспортом двое нетрезвых водителей. Мероприятие продолжается во всех районах столицы.

Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 января 2021 14:49

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