 

В мире

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с понедельника, 18 января. Об этом…
БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
января 11 2021
БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН СОВЕРШИВШИЙ КРАЖУ

Новости Вторник, 19 января 2021 14:41
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН СОВЕРШИВШИЙ КРАЖУ

Сухум. 19 января 2020. Абхазия-Информ. Решением суда Гагрского района удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 29 суток, в отношении подозреваемого по уголовному делу о хищении чужого имущества.

Преступление имело место примерно в 22:00 часа 10 января текущего года в г. Гагра по улице Абазгаа, когда на тот момент неустановленным лицом, действующим из корыстных побуждений, было совершено тайное хищение чужого имущества – сотового телефона, принадлежащего жителю г. Тольятти. Причинив потерпевшему значительный ущерб, злоумышленник с места происшествия скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гагрского УВД по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении данного преступления Хагуш Омар Ремзиевич 1998 г.р., житель п. Бзыпта Гарского района.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 155 УК РА, проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 января 2021 14:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОСКОМПАНИЯ «АБХАЗТОП» ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ В СТОЛИЦЕ ПРОВОДИТСЯ РЕЙД ПО ПЛАНУ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.