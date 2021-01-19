ЗАДЕРЖАН СОВЕРШИВШИЙ КРАЖУ

Сухум. 19 января 2020. Абхазия-Информ. Решением суда Гагрского района удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 29 суток, в отношении подозреваемого по уголовному делу о хищении чужого имущества.

Преступление имело место примерно в 22:00 часа 10 января текущего года в г. Гагра по улице Абазгаа, когда на тот момент неустановленным лицом, действующим из корыстных побуждений, было совершено тайное хищение чужого имущества – сотового телефона, принадлежащего жителю г. Тольятти. Причинив потерпевшему значительный ущерб, злоумышленник с места происшествия скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гагрского УВД по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении данного преступления Хагуш Омар Ремзиевич 1998 г.р., житель п. Бзыпта Гарского района.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп. «в» и «г» ч. 2 ст. 155 УК РА, проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.