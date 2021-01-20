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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Среда, 20 января 2021 13:22
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения запрещенного психотропного вещества возбуждено в отношении жителя Гудаутского района.

Крбащян Роберта Робертовича 1998 г.р. задержан в с. Псахара сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району. Гражданин управлял автомобилем «Toyota» за г.н.з. Т845ТК, при осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции обнаружены и изъяты капсулы запрещенного в свободном обороте на территории Республики Абхазия препарата «Лирика».

Гражданину Крбащян вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РА, последний отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 20 января 2021 13:39

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