НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения запрещенного психотропного вещества возбуждено в отношении жителя Гудаутского района.

Крбащян Роберта Робертовича 1998 г.р. задержан в с. Псахара сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району. Гражданин управлял автомобилем «Toyota» за г.н.з. Т845ТК, при осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции обнаружены и изъяты капсулы запрещенного в свободном обороте на территории Республики Абхазия препарата «Лирика».