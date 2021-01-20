ИНГУРГЭС ОСТАНОВЛЕНА

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В 15:47 остановлена работа ИнгурГЭС.

На электростанции все готово к началу ремонтных работ в деривационном тоннеле и плотины. Все пять агрегатов отключены.

Для того, чтобы вода из водохранилища не поступала в тоннель, закрыты затворы. Идет процесс освобождение его от воды.