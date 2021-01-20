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Абхазия Информ

ИНГУРГЭС ОСТАНОВЛЕНА

Новости Среда, 20 января 2021 19:55
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ИНГУРГЭС ОСТАНОВЛЕНА

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В 15:47 остановлена работа ИнгурГЭС.

На электростанции все готово к началу ремонтных работ в деривационном тоннеле и плотины. Все пять агрегатов отключены.

Для того, чтобы вода из водохранилища не поступала в тоннель, закрыты затворы. Идет процесс освобождение его от воды.

До конца апреля 2021 года предстоит восстановить аварийный участок деривационного тоннеля длиной в 2,5 км. Общая протяженность тоннеля составляет 15 км.

Состояние тоннеля оценивается как критическое. Специалисты рассчитывают, что в ходе ремонта будут устранены утечки, что позволит сократить потери и, как следствие, получить дополнительную энергию.

В данный момент Абхазия полностью переведена на переток из России.

Переток электроэнергии осуществляется по воздушным линиям Кавкасиони 500 кВ, Псоу 220 кВ и Гячрыпшь 110 кВ.

По словам председателя Совета директоров ООО ИнгурГЭС Левана мебония, ГЭС должны подключить не позднее 1 мая 2021 года. 

Европейский баннк реконструкции и развития для реабилитации ИнгурГЭС выделил кредит в размере 38 млн евро.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 20 января 2021 20:15

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