СОВЕЩАНИЕ ПО СИТУАЦИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Принимавший участие во встрече генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа детально обрисовал ситуацию в энергосистеме страны в целом и в Гулрыпшском районе в частности.

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В Администрации Гулрыпшского района прошло рабочее совещание с главами местных сельских администраций и руководителями силовых структур района, по ситуации, сложившейся в районных электросетях.

Основной проблемой является рост нагрузок в энергосетях, что становится причиной многочисленных аварий. В этом плане, Гулрыпшский район не стал исключением.

Главной причиной этому – незаконные подключения к энергосетям. В ходе совещания было выражено единодушное мнение, что без тесного взаимодействия всех структур района с энергетиками, решение данной проблемы невозможно.

Был определён ряд мер способствующих более эффективной координации ведомств района в решении данного вопроса.

Об этом сообщается на странице РУП «Черноморэнерго» в соцсети facebook.