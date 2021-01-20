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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО СБЕРБАНКА ОТКАЗАЛОСЬ БЫТЬ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА

Новости Среда, 20 января 2021 20:21
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РУКОВОДСТВО СБЕРБАНКА ОТКАЗАЛОСЬ БЫТЬ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. УВД города Сухум проводит проверку по факту инцидента, имевшего место у отделения № 102 ОАО «Сбербанк Абхазии» по ул. Джанашия в г. Сухум.

По имеющейся информации 19 января текущего года между сотрудником данного отделения Сбербанка и посетителями учреждения возник конфликт, переросший из словесной перепалки в драку.

Участники происшествия были установлены и доставлены в УВД Сухума. В ходе опроса граждане, а так же представитель потерпевшей стороны от дачи объяснений отказались.

На запрос в адрес руководства ОАО «Сбербанк Абхазии» 20.01.2021 г. дано письменное сообщение о непризнании данного учреждения стороной конфликта, т.к. имевший место 19.01.2021 г. инцидент не отразился на деятельности отделения Сбербанка.

Информация пресс-службы МВД РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 20 января 2021 20:24

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