СОТРУДНИКИ МЧС И УВД ВЕДУТ ПОИСКИ ГРАЖДАНКИ РОССИИ

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района в ущелье реки Жоэквара ведут поиски гражданки Российской Федерации Елены Федотовой, 1977 года рождения. Сигнал о ее пропаже поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14 часов 03 минуты. По словам очевидцев последний раз пропавшую видели именно в районе Жоэкварского ущелья.

18 января в дежурную часть УВД по Гагрскому району обратилась жительница г. Нижний Новгород о том, что накануне, примерно в 22:30 пропала ее подруга Елена Федотова.

Поисковые мероприятия гражданки Федотовой Елены Анатольевны 1977 г.р. проводятся силами УУР МВД совместно с личным составом УВД по Гагрскому району.

Просим всех, кто видел эту женщину или знает о ее месте нахождения, сообщить в дежурную часть МВД по телефону +7 840 226-41-41 или на телефон Доверия +7 940 920-20-95 WhatsApp, Telegram Messenger.