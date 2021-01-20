УМЕР БОРИС ПАСТУХОВ

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Б.Н. Пастухова по поводу его смерти.

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В Москве на 88-м году ушел из жизни бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ и экс-министр по делам СНГ Борис Пастухов.

Ушел из жизни выдающийся дипломат и патриот своей Родины.

Будучи заместителем министра иностранных дел и личным представителем Президента Российской Федерации, Борис Николаевич внёс неоценимый вклад в процесс мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта.

Народ Абхазии всегда будет помнить и светло чтить память этого великого человека.

В этот трудный час разделяю с вами скорбь и передаю слова искренней поддержки всем членам семьи Бориса Николаевича».