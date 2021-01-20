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Абхазия Информ

УМЕР БОРИС ПАСТУХОВ

Новости Среда, 20 января 2021 20:42
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УМЕР БОРИС ПАСТУХОВ

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В Москве на 88-м году ушел из жизни бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ и экс-министр по делам СНГ Борис Пастухов.

Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Б.Н. Пастухова  по поводу его смерти.

«Примите самые глубокие соболезнования по случаю кончины Бориса Николаевича Пастухова.

Ушел из жизни выдающийся дипломат и патриот своей Родины.

Будучи заместителем министра иностранных дел и личным представителем Президента Российской Федерации, Борис Николаевич внёс неоценимый вклад в процесс мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта.

Народ Абхазии всегда будет помнить и светло чтить память этого великого человека. 

В этот трудный час разделяю с вами скорбь и передаю слова искренней поддержки всем членам семьи  Бориса Николаевича».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 20 января 2021 20:44

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