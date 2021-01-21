ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ДАТО КВАРАЦХЕЛИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
С историей десятилетнего Дато, многие наверняка уже знакомы.
Сложнейший этап в жизни семьи Кварацхелия начался в 2018 году после несчастного случая – падения с велосипеда, у мальчика появились сильные головные боли с последующей потерей сознания и судорогами.
С августа 2018 года родители самостоятельно занимались лечением сына, но у многодетной семьи ресурсы были на исходе, и в 2019 году мама Дато – Астанда, впервые обратилась в Фонд с просьбой о помощи ее сыну, который на тот момент нуждался в срочнейшей госпитализации. Фондом была подобрана подходящая клиника для прохождения курса обследования и лечения.
В течение 2019 года Дато успешно прошел два курса обследования и лечения в Московском институте медицинских технологий, после чего был установлен диагноз – эпилепсия симптоматическая (структурная) фокальная, лобная – справа. Врачами был рекомендован прием противосудорожных препаратов для блокирования судорог.
После прохождения второго курса обследования и лечения была выявлена судорожная активность. Это означало, что ребенку необходимо вновь проходить курсы лечения.
В 2020 году, в связи со значительным ухудшением состояния и крайне низкой эффективностью медикаментозного лечения, врачи рекомендовали Дато в кратчайший срок пройти срочную консультацию нейрохирурга-эпилептолога и лечение в клинике Москвы. Благодаря своевременному сбору средств и помощи неравнодушных людей, Дато смог пройти третий курс лечения в той же клинике.
Сейчас у Дато вновь участились сильные головные боли, после чего он иногда теряет сознание. Наблюдаются эпизоды нарушения чувствительности и слабости в левой ноге.
Мальчик нуждается в очередной госпитализации, целью которой является проведение обследования, оценка общего состояния здоровья и проведение коррекции противосудорожной терапии.
Стоимость госпитализации – 51 тысяч 840 рублей.
Такая сумма для многодетной семьи Кварацхелия, в которой трое детей, неподъемная.
Ситуация в нашей стране сложная, из-за пандемии многие остались без работы и средств. Но самое страшное – это больные дети, наши маленькие граждане. Сборы средств на лечение детей сократились, это время очень тяжелое для всех, а особенно для семьи Кварацхелия. Мы просим каждого не оставаться равнодушным и не проходить мимо. Только объединив все свои усилия, мы сможем собрать эту сумму и помочь Дато в неравной борьбе с болезнью.
Давайте вновь объединим свои усилия и СПАСЕМ ЖИЗНЬ ДАТО!
Мы обращаемся ко всем с просьбой проявить сострадание к состоянию Дато и внести свой посильный вклад в сборе необходимой суммы.
Каждое пожертвование подарит мальчику надежду на лучшее будущее.
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность" абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
➡️5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.
Мы надеемся на скорейшее выздоровление Дато и постараемся оказать всю зависящую от нас помощь.