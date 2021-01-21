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Абхазия Информ

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ДАТО КВАРАЦХЕЛИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

Новости Четверг, 21 января 2021 22:43
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ДАТО КВАРАЦХЕЛИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

С историей десятилетнего Дато, многие наверняка уже знакомы.

Сложнейший этап в жизни семьи Кварацхелия начался в 2018 году после несчастного случая – падения с велосипеда, у мальчика появились сильные головные боли с последующей потерей сознания и судорогами.

С августа 2018 года родители самостоятельно занимались лечением сына, но у многодетной семьи ресурсы были на исходе, и в 2019 году мама Дато – Астанда, впервые обратилась в Фонд с просьбой о помощи ее сыну, который на тот момент нуждался в срочнейшей госпитализации. Фондом была подобрана подходящая клиника для прохождения курса обследования и лечения.

В течение 2019 года Дато успешно прошел два курса обследования и лечения в Московском институте медицинских технологий, после чего был установлен диагноз – эпилепсия симптоматическая (структурная) фокальная, лобная – справа. Врачами был рекомендован прием противосудорожных препаратов для блокирования судорог.

После прохождения второго курса обследования и лечения была выявлена судорожная активность. Это означало, что ребенку необходимо вновь проходить курсы лечения.

В 2020 году, в связи со значительным ухудшением состояния и крайне низкой эффективностью медикаментозного лечения, врачи рекомендовали Дато в кратчайший срок пройти срочную консультацию нейрохирурга-эпилептолога и лечение в клинике Москвы. Благодаря своевременному сбору средств и помощи неравнодушных людей, Дато смог пройти третий курс лечения в той же клинике.

Сейчас у Дато вновь участились сильные головные боли, после чего он иногда теряет сознание. Наблюдаются эпизоды нарушения чувствительности и слабости в левой ноге.

Мальчик нуждается в очередной госпитализации, целью которой является проведение обследования, оценка общего состояния здоровья и проведение коррекции противосудорожной терапии.

Стоимость госпитализации – 51 тысяч 840 рублей.

Такая сумма для многодетной семьи Кварацхелия, в которой трое детей, неподъемная.

Ситуация в нашей стране сложная, из-за пандемии многие остались без работы и средств. Но самое страшное – это больные дети, наши маленькие граждане. Сборы средств на лечение детей сократились, это время очень тяжелое для всех, а особенно для семьи Кварацхелия. Мы просим каждого не оставаться равнодушным и не проходить мимо. Только объединив все свои усилия, мы сможем собрать эту сумму и помочь Дато в неравной борьбе с болезнью.

Давайте вновь объединим свои усилия и СПАСЕМ ЖИЗНЬ ДАТО!

Мы обращаемся ко всем с просьбой проявить сострадание к состоянию Дато и внести свой посильный вклад в сборе необходимой суммы.

Каждое пожертвование подарит мальчику надежду на лучшее будущее.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность" абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

"Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Мы надеемся на скорейшее выздоровление Дато и постараемся оказать всю зависящую от нас помощь.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 21 января 2021 22:46

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