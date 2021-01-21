БЕСЛАН ЭШБА: ВО ГЛАВУ УГЛА СТАВИТСЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

Он напомнил, что несмотря на то, что в ограничительных мерах, введенных распоряжением президента до 10 февраля, нет ограничений по поводу работы продовольственных магазинов, Администрация города Сухум требует от владельцев магазинов и торговых точек обязательное ограничение количества покупателей в магазине.

«При несоблюдении этих мер, будем закрывать объекты. Будет, наверняка, огромное количество претензий, но у нас выхода нет. В магазинах и супермаркетах огромный наплыв покупателей, люди без масок. Одна из претензий к нам, к Администрации – работа магазинов и супермаркетов. Объяснить тем, кто работает на рынках, в кафе и ресторанах, почему одним можно так работать, а им нет, мы не можем. Пытаемся это регулировать, ограничивать количество людей, посещающих магазины, супермаркеты, оптовые склады, розничные торговые точки. Будем работать в этом режиме», – сказал Эшба.

Он также отметил, что прежде, чем принять решение о режиме работы центрального и вещевого рынков в ограничительный период, обговаривали ситуацию с работниками этих рынков.

«Там трудятся в основном представители малообеспеченных семей. Приходят на рынок торговать собственной продукцией, или перекупщики, – не от хорошей жизни они туда попадают. Мы с ними контактируем, встречаем понимание. Сначала, когда услышали о том, что всего два дня будет работать один из рынков, потом другой, чтобы не было пересечения дней, естественно, было непонимание. Но мы провели разъяснительные беседы, встречались. Сказали, что посмотрим, как будете соблюдать ограничительные меры. Завтра первый рабочий день на Центральном колхозном рынке с момента ввода ограничений в городе. Мы будем контролировать работу силами Администрации города, УВД столицы и санэпидстанции, которая подключится к нашей работе», – сказал Беслан Эшба. Глава Администрации столицы считает, что если хотим уйти от проблемы с коронавирусом, нужно выдержать ограничения, и тогда можно будет пойти на какие-то послабления.

«Я уже предложил, что если эту неделю мы выдержим, со следующей недели будут три рабочих дня на рынках, но обязательно без пересечений рабочих дней между ними. Конечно, они хотят работать в одни дни, потому что люди перемещаются от одного рынка к другому, они рядом расположены. Много внимания уделяем рынку, но там действительно огромная масса трудится - это заработок на жизнь. С учетом того, что ограничительных дней было много, люди не успели заработать деньги, несмотря на то, что и сезон продлился и урожай цитрусовых хороший. Но это на работниках этой сферы, о которой мы говорим, не так сильно отражается», – констатировал Беслан Эшба.

Глава Администрации Сухума отметил, что все ограничительные меры направлены только на сохранение жизни и здоровья граждан.

«Во главу угла ставится жизнь людей. У нас есть статистика. Она нас всех пугает. Не только работников государственных органов управления, но и просто людей», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.