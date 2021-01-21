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Абхазия Информ

АРЕНДАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Новости Четверг, 21 января 2021 23:18
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АРЕНДАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. Беслан Эшба подписал распоряжение об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период ограничительных мер.

Распоряжение издано на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от короновирусной инфекции COVID-19 и распоряжения президента от 12 января 2021 года «О мерах по защите здоровья населения РА от короновирусной инфекции COVID-19», с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией короновирусной инфекции COVID-19.

В распоряжении отмечается:

Освободить субъекты предпринимательства, арендующие у администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г.

Освободить  субъекты предпринимательства, занимающиеся  организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес–центров, спортивных  залов, СПА–салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у администрации г. Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, от арендной платы на период с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г.

Рекомендовать руководителям  муниципальных унитарных предприятий освободить арендаторов имущества от арендной  платы на период действия ограничительных мер. Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации города Сухум Леона Кварчия. 

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

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