В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Общественным организациям «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» и Фонду развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» разрешено проведение на территории города Сухум акции в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 23 января 2021 года.

Акция состоится в 13:00 у стен Посольства России в Абхазии.

Организаторы обязаны соблюдать заявленное количество участников (не более 50 человек) и социальную дистанцию, обеспечить участников медицинскими средствами индивидуальной защиты.

Начальнику УВД Сухума поручено обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.

Общественные организации обеспокоены призывами «прозападного» Навального провести несанкционированные митинги в России 23 января, не дожидаясь судебных решений с требованиями немедленного освобождения оппозиционера, отмечается в сообщении «Русской общины Абхазии».

«Мы видим, что вернувшийся из Германии прозападный «оппозиционер» Навальный, по заранее спланированному сценарию начал призывать народ к выходу на улицы, чтобы посеять народный хаос с целью дестабилизации внутри России. Такие действия выгодны только США, ЕС и НАТО, которым нужна слабая Россия и разделенный многонациональный российский народ. Мы, от лица своих организаций и себя лично, официально заявляем о безусловной поддержке курса Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который он проводит на протяжение долгих лет в России и в мире.

Мы высоко ценим его личную поддержку и помощь многонациональному народу Абхазии и российским соотечественникам в республике и мире и не позволим прозападному «оппозиционеру» Навальному расшатать внутриполитическую ситуацию на нашей исторической Родине – России», – отмечается в сообщении.

Общественные организации обращаются к гражданам России, проживающим в Абхазии и руководителям общественных и политических организаций Республики Абхазия с призывом прийти 23 января 2021 года на акцию и выразить свою поддержку политике Президента России В.В. Путина.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.