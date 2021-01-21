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Абхазия Информ

МВД ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ КРИПТО-ФЕРМ

Новости Четверг, 21 января 2021 23:54
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МВД ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ КРИПТО-ФЕРМ

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны введены ограничения подачи электричества. Как известно, одной из основных причин перегрузок в нашей энергосети является незаконная деятельность ферм по извлечению криптовалют. 

МВД Абхазии ведет системную работу по выявлению майнинг-объектов. Десятки тысяч устройств по извлечению криптовалют на сегодняшний день уже отключены от энергосети. Участие граждан в выявлении крипто-ферм очень важно. 

В МВД действует Горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться по телефону +7 (840) 226-41-41 в дежурную часть МВД, +7 (940) 927-28-46 в УЭБ и ПК МВД или написать сообщение на WhatsApp и Telegram Messenger +7 (940) 920-20-95.
Источник: https://www.mvdra.org/publications/11745/

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 21 января 2021 23:56

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