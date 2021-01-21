МВД ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ КРИПТО-ФЕРМ

Сухум. 20 января 2021. Абхазия-Информ. В связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны введены ограничения подачи электричества. Как известно, одной из основных причин перегрузок в нашей энергосети является незаконная деятельность ферм по извлечению криптовалют.



МВД Абхазии ведет системную работу по выявлению майнинг-объектов. Десятки тысяч устройств по извлечению криптовалют на сегодняшний день уже отключены от энергосети. Участие граждан в выявлении крипто-ферм очень важно.

