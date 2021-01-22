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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 10984 ЧЕЛОВЕКА

Новости Пятница, 22 января 2021 11:04
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 10984 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 514 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек. В тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале 20 января скончались 2 пациента. Мужчина 1938 и женщина 1953 годов рождения. Основной диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 20, в российском военном госпитале в Сухуме – 62 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10984 человека. 156 летальных случаев. Выздоровели 8898 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 22 января 2021 11:58

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