ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 10984 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 514 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек. В тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.