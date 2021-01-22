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Абхазия Информ

28 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Пятница, 22 января 2021 11:08
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28 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. 22 января 1993 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. Этот документ положил начало для установления межгосударственного взаимодействия, заложив необходимую основу для развития и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами. 

Договор стал ярким отражением обоюдного стремления наших народов развивать взаимоотношения по различным направлениям. 

Абхазо-приднестровское межгосударственное сотрудничество демонстрирует высокий уровень взаимопонимания, стремление к расширению контактов на разных уровнях и обладает значительным потенциалом. 

Существующая динамика отношений вселяет твердую уверенность в необходимость выстраивания дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами. Убеждены, что общими усилиями повестка абхазо-приднестровского межгосударственного взаимодействия будет активно реализовываться на благо наших стран и народов.

Об этом сообщается на сайте МИД РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 22 января 2021 11:21

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