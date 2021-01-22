28 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. 22 января 1993 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. Этот документ положил начало для установления межгосударственного взаимодействия, заложив необходимую основу для развития и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Договор стал ярким отражением обоюдного стремления наших народов развивать взаимоотношения по различным направлениям.

Абхазо-приднестровское межгосударственное сотрудничество демонстрирует высокий уровень взаимопонимания, стремление к расширению контактов на разных уровнях и обладает значительным потенциалом.

Существующая динамика отношений вселяет твердую уверенность в необходимость выстраивания дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами. Убеждены, что общими усилиями повестка абхазо-приднестровского межгосударственного взаимодействия будет активно реализовываться на благо наших стран и народов.

Об этом сообщается на сайте МИД РА.