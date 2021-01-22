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Абхазия Информ

ИЗ-ЗА ПРОГНИВШИХ ШПАЛ С РЕЛЬСОВ СОШЛИ ТРИ ЦИСТЕРНЫ С ГСМ

Новости Пятница, 22 января 2021 11:20
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ИЗ-ЗА ПРОГНИВШИХ ШПАЛ С РЕЛЬСОВ СОШЛИ ТРИ ЦИСТЕРНЫ С ГСМ

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. На станции Эшера сошли с рельсов цистерны с топливом при проведении манёвровых работ, но повреждены не были.  Об этом сообщает «Абаза ТВ».

Аварийная ситуация произошла из-за прогнивших шпал на  отрезке железнодорожного  пути подведомственного ГК «Абхазтоп». Ремонт участка проводит  своими силами Абхазская ЖД.

По словам главного инженера РУП Абхазкой железной дороги Леонида Куруа, расчистка аварийного участка произведена совместными усилиями, дабы не допустить развитие ситуации до уровня чрезвычайной.

Однако на этом участке невозможно заменить деревянные шпалы на бетонные, так как рельсы в этом месте не соответствуют  параметрам. Поэтому  сейчас гнилые шпалы меняют на чуть менее старые, чтобы восстановить доступ к хранилищам ГК «Абхазтопа».

Куруа  также рассказал телеканалу «АбазаТВ»  о том, что после схода цистерн с рельсов, оперативно, с обеспечением безопасности, из них был произведен слив ГСМ.  

«Железнодорожные пути требуют постоянного ухода. АЖД может осуществлять только минимальный текущий ремонт железнодорожного полотна, но тупики, которые принадлежат другим хозяйствующим субъектам и они должны сами заниматься ремонтом своих подъездных путей. ГК «Абхазтоп» запланировал капитальный ремонт этого участка и уже составляется смета», – уточнил Леонид Куруа.

По словам представителя РУП АЖД  в настоящее время объемы перевозок не влияют на развитие отрасли.

Главный путь по которым ходят пассажирские поезда  в хорошем состоянии и движение по нему не вызывает вопросов и сомнений. Четыре раза в год  запланирован проход измерительного вагона, который фиксирует от 6 до 8 параметров неисправности  и в конце  выдает расшифровку по которой от начала и до  конца устраняются неисправности. Проверка полотна проводится от Псоу до Сухума.

По словам Куруа, Абхазская ЖД  в сутки способна пропускать 6-8 пар поездов, или около миллиона грузов в год, а перевозит не более 300-500 тысяч. В основном  это ГСМ, строительные материалы, продукты. В 2020  году объем перевозок упал, в том числе угля из РФ  через Абхазию  и дальше морским путем.

Положение дел РУП  может улучшиться только за счет увеличения объема перевозок. Сотрудники АЖД  надеются на реализацию угольного и газового проектов .

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 22 января 2021 11:56

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