ИЗ-ЗА ПРОГНИВШИХ ШПАЛ С РЕЛЬСОВ СОШЛИ ТРИ ЦИСТЕРНЫ С ГСМ

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. На станции Эшера сошли с рельсов цистерны с топливом при проведении манёвровых работ, но повреждены не были. Об этом сообщает «Абаза ТВ».

Однако на этом участке невозможно заменить деревянные шпалы на бетонные, так как рельсы в этом месте не соответствуют параметрам. Поэтому сейчас гнилые шпалы меняют на чуть менее старые, чтобы восстановить доступ к хранилищам ГК «Абхазтопа».

Куруа также рассказал телеканалу «АбазаТВ» о том, что после схода цистерн с рельсов, оперативно, с обеспечением безопасности, из них был произведен слив ГСМ.

«Железнодорожные пути требуют постоянного ухода. АЖД может осуществлять только минимальный текущий ремонт железнодорожного полотна, но тупики, которые принадлежат другим хозяйствующим субъектам и они должны сами заниматься ремонтом своих подъездных путей. ГК «Абхазтоп» запланировал капитальный ремонт этого участка и уже составляется смета», – уточнил Леонид Куруа.

По словам представителя РУП АЖД в настоящее время объемы перевозок не влияют на развитие отрасли.

Главный путь по которым ходят пассажирские поезда в хорошем состоянии и движение по нему не вызывает вопросов и сомнений. Четыре раза в год запланирован проход измерительного вагона, который фиксирует от 6 до 8 параметров неисправности и в конце выдает расшифровку по которой от начала и до конца устраняются неисправности. Проверка полотна проводится от Псоу до Сухума.

По словам Куруа, Абхазская ЖД в сутки способна пропускать 6-8 пар поездов, или около миллиона грузов в год, а перевозит не более 300-500 тысяч. В основном это ГСМ, строительные материалы, продукты. В 2020 году объем перевозок упал, в том числе угля из РФ через Абхазию и дальше морским путем.

Положение дел РУП может улучшиться только за счет увеличения объема перевозок. Сотрудники АЖД надеются на реализацию угольного и газового проектов .