ПРОПАЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ТКУАРЧАЛА

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. Спасатели Ткуарчалского района разыскивают пропавшую жительницу города.

21 января сотрудники пожарно-спасательной части по охране Ткуарчалского района в течение всего дня разыскивали пропавшую жительницу города, Борисову Ольгу Леонидовну с 1987 года рождения.

Поиски начались сразу после обращения к спасателям, в 09 часов 47 минут, однако найти пропавшую не удалось.

Поиски продолжаются.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.