НА КПП «ПСОУ» ВЫЯВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностным лицом таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.

В результате проведенного досмотра в багажном отсеке автотранспортного средства были обнаружены незадекларированные и запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудования для майнинга криптовалют в количестве 7 единиц.