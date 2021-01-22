НА КПП «ПСОУ» ВЫЯВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностным лицом таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.
В результате проведенного досмотра в багажном отсеке автотранспортного средства были обнаружены незадекларированные и запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудования для майнинга криптовалют в количестве 7 единиц.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт ГТК РА.