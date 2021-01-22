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Абхазия Информ

НА КПП «ПСОУ» ВЫЯВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Новости Пятница, 22 января 2021 11:54
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НА КПП «ПСОУ» ВЫЯВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностным лицом таможенного поста «Псоу» Государственного таможенного комитета Республики Абхазия было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.

В результате проведенного досмотра в багажном отсеке автотранспортного средства были обнаружены незадекларированные и запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудования для майнинга криптовалют в количестве 7 единиц.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 января 2021 11:55

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