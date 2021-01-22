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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД АБХАЗИИ ВЫБРАН

Новости Пятница, 22 января 2021 20:32
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД АБХАЗИИ ВЫБРАН

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ.  Сегодня в Минтуризма подвели итоги конкурса на разработку туристического бренда Абхазии.

Логотип, набравший наибольшее количество голосов при голосовании, будет доработан. К такому мнению пришли представители экспертного сообщества республики, участвовавшие в выборе бренда.

Логотип дизайнера из Санкт -Петербурга набрал наибольшее количество голосов в онлайн – голосовании на сайте Минтуризма РА. 

«Выбрать туристический бренд Абхазии важно для всей туристической индустрии  и, конечно, такого рода решения мы самостоятельно принять не могли, потому мы привлекли людей из разных сфер: это и общественные деятели, депутаты парламента, профессиональные художники и дизайнеры, представители министерств и ведомств,- сказал министр туризма Теймураз Хишба, приветствуя участников голосования. 

Хишба выразил уверенность в том, что официальный туристический бренд сформирует положительный и узнаваемый имидж страны. 

Всего в конкурсную комиссии было представлено 54 работы.

Конкурс проходил  с 15 ноября по 26 декабря 2020 года. Приз победителя составил 50 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 22 января 2021 20:36

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