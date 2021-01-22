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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПАРЛАМЕНТА

Новости Пятница, 22 января 2021 20:44
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ.  Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу со спикером Народного Собрания Валерием Кварчия, его заместителями, руководителями парламентских комитетов.

Открывая встречу глава государства сказал:

«Вы знаете, что у нас сложилась очень тяжелая ситуация в энергетике. Меры, которые предпринимались должного эффекта не дали, требуется принятие дополнительных мер.

В понедельник мы внесем в Парламент законопроекты, имеющие отношение к усилению мер ответственности в кодексе об административных правонарушениях. Я прошу вас эти проекты поддержать. Законопроекты предусматривают многократное увеличение штрафных санкций за деятельность, связанную с незаконной добычей криптовалют.

Будут предусмотрены меры по конфискации оборудования, и дополнительная мера, если это потребуется, если будет рецидив – привлечение к уголовной ответственности.

Я хотел бы, чтобы вы изучили проекты, и не откладывая в долгий ящик, эту проблему рассмотрели. Только силами РУП «Черноморэнерго» и МВД эту проблему решить не удастся, здесь нужна слаженная совместная работа. В связи с этим я вас пригласил и просил бы в этом вопросе поддержать.

Пользуясь нашей сегодняшней встречей, хотел бы еще сказать, что  38 материалов по итогам проверки Контрольной палаты переданы в Генеральную прокуратуру. По 6 материалам работа проведена. По этим материалам сумма ущерба, нанесенная государству теми, кто занимается противоправной деятельностью оценивается в миллиарды рублей, ни одного рубля государству не возвращено, ни один человек в настоящее время в местах лишения свободы не находится.

Необходимо посмотреть, почему так происходит, и я просил бы вас поддержать в усилении правовых мер. В частности, в вопросе внесения изменений в некоторые законодательные акты по противодействию коррупции. Это очень важно.

Еще один вопрос, на который я хотел бы акцентировать ваше внимание. В 2019 году в Парламент был направлен законопроект по противодействию организованной преступности. Он тоже к сожалению, до сих пор не рассмотрен, я вас просил бы и на этот документ обратить внимание».

Об этом сообщает сайт президента РА.

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