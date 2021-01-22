ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. На встрече с главами администраций президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение сформировать в районах штабы по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют. Возглавлять штабы должны непосредственно руководители регионов.

Глава государства поставил задачу в течение недели нагрузку на электросети снизить до уровня 2019 года плюс пять процентов.

Как отметил глава государства, невыполнение поручения повлечет за собой персональную ответственность руководителей, вплоть до освобождения от должности как глав администраций, так и прокуроров и энергетиков на местах.

Фото с сайта президента РА.