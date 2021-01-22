157 ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА В АБХАЗИИ

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 134 человека. В тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 21 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 451 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 112 из них.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 1953 года рождения. Мужчина был доставлен в медучреждение 9 января и получал все необходимое лечение, но несмотря на это умер 20 января. Диагноз «новая коронавирусная инфекция» и осложнение основного заболевания «двусторонняя полисегментарная пневмония».

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 20, в российском военном госпитале в Сухуме – 61 пациент.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11096 человека. 157 летальных случаев. Выздоровели 8943 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.