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Абхазия Информ

РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ОЦЕНЕНА НА ТВЕРДУЮ «ЧЕТВЕРКУ»

Новости Суббота, 23 января 2021 00:29
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РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ОЦЕНЕНА НА ТВЕРДУЮ «ЧЕТВЕРКУ»

Сухум. 22 января 2021. Абхазия-Информ. Заместители главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия провели инспекцию на Центральном рынке на предмет соблюдения масочного режима продавцами и покупателями.

По распоряжению главы столицы Беслана Эшба «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции в г. Сухум» с 11 января введен график работы Центрального рынка (четверг, суббота) и вещевого рынка «Сухумприбор» (вторник, воскресенье).

Сразу у входа на Центральной рынок со стороны улицы Ардзинба Автандил Сурманидзе выявил первого нарушителя – продавщица шаурмы оказалась без маски.

«Вы работаете в таком месте, как вы можете быть без маски», – сделал замечание Сурманидзе.

А покупателю преклонного возраста, который пришел на рынок без необходимой защиты, замглавы столицы презентовал медицинскую маску из пачки, которую принес с собой для раздачи.

Инспекция представителей Администрации Сухума проходила с участием сотрудников пункта милиции Центрального рынка. «Уважаемые, надевайте маску!» – не раз звучало из уст сотрудников милиции. Получив замечание, продавцы начинали вытаскивать маски кто откуда – из карманов, из сумки, из-под прилавков, кто-то поднимал с подбородка на лицо.

Главный аргумент тех, кто не надевал маску – трудно дышать.

«Я задыхаюсь в маске. Когда у меня нет покупателей снимаю, а когда подходят – надеваю», – оправдывалась продавщица фруктов.

А некоторые продавцы-мужчины отшучивались: «В маске курить не получается».

«Хотите работать, соблюдайте все меры», – был непреклонен контролер рынка Роман Джугелия.

В продуктовых магазинах внутри рынка в очередях не соблюдалась социальная дистанция.

«Не стойте близко друг к другу в очереди. Все успеют дойти до продавца», – пытался вразумить покупателей начальник пункта милиции Центрального рынка Раджаб Хахубия.

Замглавы Сухума Автандил Сурманидзе при прохождении торговых рядов в общении с продавцами не раз подчеркивал, что введенные ограничения и режим работы рынков преследуют одну цель – приостановить распространение коронавируса в городе и дать передышку медикам, которые без устали круглосуточно дежурят в больницах.

«Наши медики находятся на передовой борьбы с ковидом. Месяцами находятся вдали от своих семей. Давайте, исполним распоряжение президента об ограничительных мерах. Ведь они введены для нашего же блага», – говорил Сурманидзе.

Инспекционная группа поднялась и на второй этаж Центрального рынка, где торгуют мясомолочными продуктами и цветами. Надо отдать должное, здесь почти все были в масках. Выказывая доброжелательность к проверяющим, продавцы озвучили свое несогласие с выбором графика работы для продуктового рынка.

«Цветы и продукты – это не вещи, это скоропортящиеся товары. Их надо реализовывать вовремя. Установленный график – четверг и суббота – неудобен. Просьбе всех торговцев – четверг, пятница, суббота были бы для нас приемлемы», – сказала продавщица сыра Карина.

По словам контролера рынка Роберта Бутба, многие из продавцов на рынке болеют, поэтому и пустующих прилавков немало .

«Ежедневно утром мерим температуру продавцам. А если болели, то только после предъявления справки допускаем к работе», – заметил он. 

Бутба уточнил, что с реализаторов не взымается арендная плата за торговые места в дни простоя, из-за введенных ограничений в работе.

После инспекции по соблюдению масочного режима Автандил Сурманидзе выставил твердую «четверку», оценивая работу Центрального рынка.

«Если раньше к масочному режиму относились немного скептически, то теперь видно, что сознательность горожан возросла. Многого не требуется – носить маски, и тем самым можно обезопасить себя и окружающих», – сказал Сурманидзе.  

Много народа скопилось перед супермаркетом «Кормилица», который находится рядом с рынком. Правда, внутрь пускали только тогда, когда оттуда уже выходил кто-то с покупками.

По словам администратора «Кормилицы» Саиды Курт-оглы, накануне, когда Центральный рынок был закрыт, и в супермаркете практически не было покупателей.

«А сегодня, когда рынок работает, и у нас аншлаг. И очень трудно удержать людей у входа. Возмущаются, ломятся в магазин, и даже без масок. Не можем физически сдерживать натиск, поставили двоих ребят у входа. Люди не слушаются. Но со своей стороны стараемся соблюдать предписания», – сказала Курт-оглы.

Замглавы Администрации Сухума Леон Кварчия посоветовал привлечь к наведению порядка сотрудников вневедомственной охраны, если работники супермаркета не справляются с нарушителями, не соблюдающими введенные правила посещения торговых объектов в период пандемии.

Столичные руководители с инспекцией побывали также на рейде УВД  Сухума, который проводил проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Если пассажиры в основном были в масках, то водители зачастую пренебрегали защитными средствами. После устного предупреждения они продолжали свой путь, но их предостерегли, что при повторном нарушении транспортные средства снимут с рейса и будут отправлены на штрафстоянку или в автопарк.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 23 января 2021 00:42

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