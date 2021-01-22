АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПЕРЕНЕСЕНА НА ДРУГОЙ СРОК

В совещании приняли участие глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба, начальник отдела по организации мероприятий и рекламы Даур Логуа, председатель ОО «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев, атаман ОО «Черноморское Казачье Войско Абхазии», член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.

На совещании обсуждались вопросы по организации акции в поддержку Президента России Владимира Путина, которая накануне была согласована столичной администрацией.

Участники совещания отметили, что в запланированной акции в поддержку Президента РФ В.В. Путина 23 января в 13:00 около здания Посольства России в Сухуме уже изъявило желание принять участие большое количество граждан республики.

По итогам совещания было решено, в целях сохранения здоровья граждан республики, перенести запланированную акцию в поддержку Президента России В.В. Путина до нормализации эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.