БЕСЛАН ЭШБА: ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫЙ ПОДХОД КО ВСЕМ

Глава города заявил о персональной ответственности должностных лиц и потребовал каждый понедельник докладывать о проведенных мероприятиях по выявлению мест, где работает оборудование и производится добыча криптовалюты.

«Нам поручено всячески пресекать деятельность до того момента, пока ограничительные меры не будут сняты. Прошу все подразделения Администрации, домоуправления проводить мониторинг и постоянные рейды. В Администрации работает энергетическая комиссия, которой руководит замглавы Леон Кварчия. Каждый понедельник за подписью руководителя энергетической комиссии прошу докладную о проделанной работе. Сразу предупреждаю всех тех, кто работает в Администрации – несете персональную ответственность. К Управлению внутренних дел большая просьба оказать содействие по выявлению мест, где производится добыча криптовалюты», – сказал Беслан Эшба.

Он с сожалением констатировал, что из-за деятельности криптоферм страдают законопослушные горожане – частыми стали отключения электричества из-за перегрузок сетей, а отключение электроэнергии ведет и к другой проблеме – отсутствию воды в кранах.

«Ситуация нехорошая, мы видим, как обеспечивается население нашего города электроэнергией. По мнению специалистов-энергетиков, причиной тому работа майнинговых ферм. Мы должны сделать все, для того чтобы добиться результатов по отключению подобного рода оборудования, чтобы наши жители бесперебойно получали электричество. Жалоб очень много, мы все это знаем. Отключение света отражается на обеспечении города водой. Потому что без электроэнергии отключаются и наши насосные станции. Получается, нет света – нет воды, и не потому, что проводим ремонтные работы или авария на трубопроводе, а из-за перегрузок электросетей», – отметил градоначальник.

Мэр Сухума, отметив, что в обществе бытует мнение, что электрики участвуют в подключении незаконных майнинговых ферм, обратился к руководителю энергетической комиссии провести совещание в Сухумском управлении электросетями и предупредить о персональной ответственности каждого, кто будет участвовать в незаконном подключении.

«От вас многое зависит, – сказал Эшба, обращаясь к начальнику СУЭС Тимуру Джинджолия. – Вы знаете техническую сторону – схему электросетей города, и предполагаете, где какие возможности могут быть для установки оборудования». Начальник СУЭС сообщил, что у энергетиков есть возможность отследить в каком из районов повышается нагрузка на электросети.

«От отходящих фидеров мы знаем, в каком направлении возросли нагрузки, в каком районе надо искать, ориентировочно представление у нас есть. Буквально вчера были обнаружены три майнинговые фермы. В помещение одной из них надо попасть, оно запечатанное. Удельный вес размещенных в домах майнингов практически больше, чем сконцентрировано в больших фермах. Все, что в наших силах, сделаем, потому что это бьет по нашим сетям, по коммуникациям», – заверил Тимур Джинджолия.

Обращаясь к руководителям домоуправлений, глава города заметил, что им может быть известно, где, возможно, могут стоять майнинговое оборудования, так как знают расположения зданий и сооружений на своем участке.

«В многоэтажных домах – на балконах, на крыше, в подвалах, можно увидеть или услышать работу майнинг-оборудования. Поработайте все вместе для того, чтобы выявить эти места и довести до населения, что пользоваться этим оборудованием в данный момент запрещено. Одинаковый подход ко всем – выполнять требование руководства страны, Администрации города», – сказал мэр.

Участников совещания интересовал вопрос правомочности проникновения в частные домовладения проверяющих групп из числа работников СУЭС.

«У нас есть норматив – распоряжение, в котором четко указано, что запрещена деятельность криптоферм. Вы нам дайте информацию, что в доме установлено и работает майнинг-оборудование, а мы дальше будем разбираться, как зайти. Я выеду на место с начальником УВД столицы. И я посмотрю, как не пустят в дом, где будут работать машинки. Раз так пойдет разговор», – подчеркнул Беслан Эшба.

Глава столицы просил обратить внимание и на негусто заселенные районы – Маяк, Депо, Старый поселок. Он предоставил список от «Черноморэнерго» с указанием мест, где ранее производилась добыча криптовалют.

«Еще раз прошу проверить эти адреса. Потому что находятся пути, как обойти и подключиться опять. Я предоставлю этот список всем домоуправлениям. Надо будет производить совместные рейды», – подчеркнул Беслан Эшба.

Начальник УВД Сухума Астамур Хагуш сообщил, что будут проводиться как подворовые, так и поквартирные обходы. Замглавы столицы Автандил Сурманидзе высказал идею провести собрания жильцов.

«Человек знает, что у соседа две-три штуки оборудования стоит. Сам же сидит без света, но молчит. Его не волнует, что у него по 5-6 раз выключают свет? Тогда пусть не жалуется. Значит, и у него самого стоит такое же оборудование. Надо провести дворовые собрания жильцов, предупредить, объяснить», – сказал Сурманидзе.

На совещании также высказались за организацию горячей линии, чтобы люди звонили и сообщали о местах, где установлены майнинговые фермы, так как те, кто занимается незаконной деятельностью, заботясь лишь о собственном благополучии, доставляют неудобства всем жителям столицы.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.