ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ КРИПТОВАЛЮТЫ В СТОЛИЦЕ

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. Уже дошло до абсурда – обвиняют нас в том, что у нас есть криптофермы. Об этом глава Администрации Сухума Беслан Эшба заявил на первом заседании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты.

«Уже обсуждают, что у нас, у глав администраций, оказывается, есть фермы, и мы решили сами фермы свои отключить. Дошло до этого абсурда. А если капнуть поглубже – все пути ведут к энергетикам. И нам приходится от этой грязи отмываться. Вот так получается. Администрация и силовые структуры оказываем вам помощь, и сами оказываемся виноватыми. Весь негатив пошел в нашу сторону. Энергетики хорошие, а контролирующие органы вместе с администрацией – плохие. Мы готовы пропустить это через себя ради того, чтобы добиться цели, чтобы у нас энергетика давала возможность обеспечивать людей всем необходимым», – сказал Беслан Эшба.

Глава Администрации отметил, что энергетики должны помочь и назвать слабые места в работе, где они не могут сами справиться.

«Вы за свою работу отвечайте, господа энергетики. Если сами не можете, не справляетесь, помогите другим, тем, кто способны это сделать. Мы пришли к вам на помощь. Президент дал такие указания. «Энергосбыт» обязан знать, кто, где, какое количество электроэнергии потребляет, куда утекает электричество. По результатам проведенных мероприятий там, где выявлено, где есть объективное понимание того, что криптооборудование «перед носом», а электрик говорит, что он не знал – либо он является соучастником, либо помощником этого процесса. По другому назвать это я не могу», – заключил мэр.

На основании поручения президента, Беслан Эшба подписал распоряжение «О создании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в г. Сухум».

Оперативному штабу поручено ежедневно в 10:00 проводить совещания для планирования стратегии по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в столице и докладов реализованных мер.

Оперативный штаб будет ежедневно направлять в Администрацию президента Абхазии и Кабинет министров сведения о проделанной работе. Штаб работает в круглосуточном режиме.

Состав штаба:

Эшба Б.Ф. – глава администрации Сухума (руководитель оперативного штаба);

Кварчия Л.Г. – заместитель главы администрации;

Агумава А.А. – прокурор Сухума;

Хагуш А.К. – и.о. начальника УВД по г. Сухум;

Джинджолия Т.И. – начальник МУП «СУЭС;

Блабба Т.Р. – главный инженер МУП «СУЭС»;

Строчан А.П. – начальник технического отдела МУП «СУЭС»;

Р.В. – заместитель начальника департамента ЖКХ администрации г. Сухум по коммунальным вопросам;

Аршба Д.Н. – начальник управления сбыта по г. Сухум филиала энергосбыт РУП «Черноморэнерго»;

Квачахия Л.А. – начальник муниципального учреждения администрации г. Сухум «Горсервис»;

Колбая Д.А. – главный специалист департамента экономического развития администрации г. Сухум;

Дочия А.В. – начальник правового отдела администрации г. Сухум (секретарь оперативного штаба).



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.