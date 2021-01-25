РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ МАЙНИНГ-ФЕРМ

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах 23 января проведен масштабный рейд. В Гагре и Гагрском районе в ходе рейдовых мероприятий выявлено и отключено 17 крипто-ферм общей мощностью электропотребления порядка 10 Мегаватт: выявлены объекты в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спирт-завода, завода по переработке щебня, санатория «Касатка», базы «Конти-опт», частной апацхи в с. Алахадзы, а так же в жилом секторе.

На вверенной территории ОВД по Сухумскому району выявлены 3 майнинг-объекта в селе Гумиста и Баслата. Так же проверены ранее отключенные объекты на территории свадебных залов и нежилых строений.

В столице при проведении рейдовых мероприятий установлено 6 объектов по добыче крипто-валют, расположенных в частном секторе и гаражных помещениях по улице Чукбар, Мушни Хварцкия, Бегуа и Татарская. Устройства отключены от энергосети.

С целью снижения потребления электроэнергии в Гулрыпшском районе выявлено и отключено от электоросети 10 крипто-ферм общей мощностью до 10 Мегаватт. Рейдовые мероприятия прошли в с. Мярхаул, Багмаран, Бабышара, Дранда и Уарча.

В Очамчырском районе в ходе проведенных мероприятий отключены 600 майнинг-устройств на территории чайсовхоза в селе Моква и 370 единиц техники в с. Елыр - общей мощностью потребления в 2 Мегаватта. В с. Лабра аппараты для извлечения криптовалют были демонтированы.

Произведены контрольные выезды на ранее отключенные объекты в Ткуарчалском районе. А это крипто-фермы общей мощностью энергопотребления порядка 7 Мегаватт на территории не действующих заводов «Аргонафт» и «Заря», Промбазы ЦОФ, ГЭС «Перепадный» и частном секторе. По факту проверки установлено, что устройства не функционируют, наложенные на электроблоки печати не нарушены.

Непосредственно в г. Гал отключено устройство по извлечению криптовалют, размещенное в жилом доме. Ранее сотрудники Галского РОВД прикрыли деятельность еще 4 аналогичных установок в частном секторе.

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В ходе проведения рейдовых мероприятий 24 января сотрудниками городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД Абхазии совместно с представителями оперативных штабов по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют 24 января выявлено 37 майнинг-объектов.

В Гудаутском районе за прошедшие сутки выявлено 9 объектов по добыче криптовалют, общая мощность незаконного электропотребления которых составила более 4 Мегаватт. В результате рейдовых мероприятий обесточены крипто-фермы, расположенных в частных домовладениях с. Дурипш, Абгархук, Отхара, Бармыш и Приморское, так же отключена майнинг-ферма на территории пивоваренного завода в с. Отхара.

Сотрудниками ОВД Гудаутского района совместно с представителями штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют осуществлен выезд в села Дурипш и Лыхны. Проверяемые крипто-фермы не функционируют, тем не менее, было принято решение о снятии силовых кабелей питания.

Ранее, с 22 января текущего года, в г. Гудаута и Гудаутском районе приостановлена деятельность 20 объектов по добыче криптовалют общей мощностью потребляемой электроэнергии более 7 Мегаватт. В том числе крипто-фермы на 1600 устройств, расположенной в с. Лыхны на территории чайной фабрики, 630 майнинг-устройств на территории Авторемонтного завода в г. Гудаута и на предприятии по переработке щебня в с. Хипста, а так же 17 объектов в частном секторе.



9 объектов выявлено в Сухумском районе. Отключены от энергосети кабели, питающие электричеством частные крипто-фермы в с. Гумиста и Н. Эшера, майнинг-оборудование на территории коммерческого предприятия «Абхазская Метизная Компания», на территории авторынка в с. Гумиста, «Лесхоза» и конно-спортивного клуба. Так же были проверены и ранее опломбированные майнинг-объекты – в с. Гумиста в нарушении наложенного запрета работала крипто-ферма на территории свадебного зала «Гумиста». Трансформатор данного объекта полностью обесточен. В результате проведенной работы за прошедшие сутки мощность потребления электроэнергии в Сухумском районе снижена до 6.5 Мегаватт.



6 незаконных подключений к городской энергосети мощностью порядка 0.5 Мегаватт выявлено и обесточено в столице. Остановлена работа 6 крипто-ферм, расположенных на территории Молзавода по ул. Титова в г. Сухум, на чердаке ООО «Сухумское рыболовное хозяйство» по ул. Адлейба, в ресторане «Басла», а так же в гараже и подсобных помещениях частных домовладений.



В Гулрыпшском районе 24 января обесточены еще 3 крипто-фермы общей мощностью энергопотребления порядка 2 Мегаватт. Это два объекта в с. Уарча, расположенные в лесном массиве и на приусадебном участке частного домовладения, и одна майнинг-ферма в с. Мачара.



Энергопотребление в Очамчырском районе в результате выявленных незаконно подключенных к электросети объектов по извлечению криптовалют снижено на прошедшие сутки на 10 Мегаватт. В ходе проведения рейдовых мероприятий в г. Очамчыра прекращена деятельность 2 объектов – крипто-фермы, расположенной вблизи установки городского водоснабжения на территории бывшей ГСМ базы, и в районе чайной фабрики на территории спирт-завода. 3 крипто-фермы обесточены в с. Кындыг – объект в районе птицефабрики , у «горячего источника» и в частном домовладении. В с. Кутол выявлены так же 3 действующих объекта, которые отключены от энергосети, и 2 крипто-фермы в ходе проверки отключены в с. Тоумыш и Лашкиндар Очамчырского района.



В Ткуарчалском и Галском районах сотрудниками РОВД ведется системный мониторинг ранее закрытых майнинг-объектов.



Общая мощность отключенных от энергосетей устройств за сутки составила порядка 23 Мегаватт.

Об этом сообщает сайт МВД РА.