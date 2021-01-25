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Абхазия Информ

КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 25 января 2021 15:13
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КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. Органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК  РА возбуждено уголовное дело в отношении Зейтунян Артема Ашотовича 1998 г.р., жителя п. Цандрипш.

Последний задержан по подозрению в совершении кражи, имевшей место в с. Аныхапста, когда на тот  момент неизвестный, действуя из корыстных побуждений в целях материального  обогащения со двора дома похитил имущество потерпевшего, тем самым причинив заявителю значительный ущерб. 

19 числа текущего месяца злоумышленник был  задержан в результате  проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными милиции Цандрипшского ОВД УВД по Гагрскому району. Подозреваемый в содеянном сознался.

Гражданин Зейтунян отпущен под подписку о не выезде.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

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