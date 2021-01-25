КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. Органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении Зейтунян Артема Ашотовича 1998 г.р., жителя п. Цандрипш.
Последний задержан по подозрению в совершении кражи, имевшей место в с. Аныхапста, когда на тот момент неизвестный, действуя из корыстных побуждений в целях материального обогащения со двора дома похитил имущество потерпевшего, тем самым причинив заявителю значительный ущерб.
Гражданин Зейтунян отпущен под подписку о не выезде.
Об этом сообщает сайт МВД РА.
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