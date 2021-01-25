В МЧС ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ С ПОЖАРАМИ
Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. МЧС Республики Абхазия инициирует создание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров и возгораний на территории республики.
По словам руководства МЧС, подобный формат взаимодействия заинтересованных ведомств позволит наиболее эффективно координировать работу по недопущению возникновения крупных природных пожаров в республике.
МЧС Абхазии планирует обратиться с предложением о создании вышеупомянутой рабочей группы в Госкомитет по экологии РА, государственное управление лесного хозяйства Абхазии, госкомпанию «Черноморэнерго», а также к главам администраций городов и районов.
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В выходные, в Гудауте по улице Пушкина, 19 сгорел жилой дом. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 08 часов 12 минут.
Огонь ликвидировали три пожарных расчета. Пламя перекинулось и на вплотную стоящий дом. Пожарным удалось отстоять строения, однако дома существенно пострадали. Огнеборцам также удалось не допустить распространения пожара на окрестные жилые постройки.
Об этом сообщает сайт МЧС РА.
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