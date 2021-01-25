 

В мире

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с понедельника, 18 января. Об этом…
БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
января 11 2021
БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АМШРА» ОКАЗАЛ МЕДПЕРСОНАЛУ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 5 879 000 РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 25 января 2021 15:38
Оцените материал
(0 голосов)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АМШРА» ОКАЗАЛ МЕДПЕРСОНАЛУ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 5 879 000 РУБЛЕЙ

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. В начале октября в ответ на просьбу Минздрава Республики Абхазия Беслан Агрба, глава Московской абхазской диаспоры и попечитель Благотворительного фонда «АМШРА», начал реализацию программы финансовой поддержки медперсонала, задействованного в Гудаутском COVID-госпитале.

Эта Программа была рассчитана на период с 1 октября по 31 декабря 2020 г. и включала в себя ежемесячные стимулирующие денежные доплаты медицинским бригадам, сформированным из сотрудников различных медицинских учреждений страны и задействованных в работе Гудаутского COVID-госпиталя. Также в рамках Программы ежемесячно осуществлялись выплаты врачам амбулаторного звена, оказывающим дистанционную консультационную помощь заболевшим COVID-19 по г.Сухум.

«На сегодняшний день трехмесячная программа финансовой поддержки медиков Абхазии в борьбе с COVID-19 реализована в полном объеме», – отметил Беслан Агрба.
Вся организационная работа, сопровождение и координация Программы осуществлялась совместными усилиями представителей Московской абхазской диаспоры и Благотворительного фонда «Абхазский Общественный Фонд развития «Амшра».

Общая итоговая сумма финансовой помощи, оказанной медицинскому персоналу, составила 5 879 000 руб. Эта помощь была адресной и охватила 361-го медика, задействованных в работе «красной зоны» Гудаутского COVID-госпиталя, среди которых были врачи-реаниматологи, врачи общего профиля, врачи-лаборанты, рентгенологи, медицинские сестры, санитарные работники, водители скорой помощи, а также 22 врача амбулаторного звена по г.Сухум.

Единоразовую помощь в декабре в рамках действия Программы также получила и вся бригада – 14 сотрудников единственной в Абхазии Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.

Медицинские бригады, задействованные в работе Гудаутского COVID-госпиталя и получившие финансовую помощь в рамках Программы, были сформированы из сотрудников следующих медицинских учреждений Абхазии:

1. ЦРБ г. Гудаута – 126 чел.
2. Республиканская больница (г. Сухум) – 70 чел.
3. Сухумская Городская Клиническая больница – 28 чел.
4. ЦРБ г. Ткуарчал – 24 чел.
5. ЦРБ г. Гулрипш – 19 чел.
6. ЦРБ г. Гал – 16 чел.
7. ЦРБ г. Гагра – 9 чел.
8. Республиканский противотуберкулезный диспансер (г.Сухум) – 6 чел.
9. Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия – 5 чел.
10. Районная детская больница (г.Сухум) – 5 чел.
11. Республиканская специализированная психиатрическая больница (г.Сухум) – 3 чел.
12. Национальный онкологический центр» (г.Сухум) – 3 чел.
13. Сухумский Медицинский колледж – 3 чел.
14. ЦРБ г. Очамчира – 2 чел.
15. Детская поликлиника (г.Сухум) – 2 чел.
16. Республиканский кожно-венерологический диспансер (г.Сухум) – 2 чел.
17. Поликлиника г. Сухум – 1 чел.

Мы выражаем искреннюю признательность всему медицинскому персоналу Абхазии, который каждый день, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, борется за жизни наших близких ради здоровья всего нашего народа в этой беспрецедентной борьбе с COVID-19.

Обращаясь ко всему населению Абхазии, мы просим каждого из вас быть ответственными и соблюдать ограничительные меры не только ради себя, но и ради жизни других людей, помочь медикам в их самоотверженной борьбе за наше здоровье, чтобы в скорейшее время мы все вместе справились с этим заболеванием и без страха смотрели в наше общее будущее.

Будьте здоровы и берегите себя и близких!

Московская абхазская диаспора, Благотворительный фонд «АМШРА».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 25 января 2021 15:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МЧС ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ С ПОЖАРАМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.