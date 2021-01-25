БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АМШРА» ОКАЗАЛ МЕДПЕРСОНАЛУ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 5 879 000 РУБЛЕЙ

Эта Программа была рассчитана на период с 1 октября по 31 декабря 2020 г. и включала в себя ежемесячные стимулирующие денежные доплаты медицинским бригадам, сформированным из сотрудников различных медицинских учреждений страны и задействованных в работе Гудаутского COVID-госпиталя. Также в рамках Программы ежемесячно осуществлялись выплаты врачам амбулаторного звена, оказывающим дистанционную консультационную помощь заболевшим COVID-19 по г.Сухум.

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. В начале октября в ответ на просьбу Минздрава Республики Абхазия Беслан Агрба, глава Московской абхазской диаспоры и попечитель Благотворительного фонда «АМШРА», начал реализацию программы финансовой поддержки медперсонала, задействованного в Гудаутском COVID-госпитале.

«На сегодняшний день трехмесячная программа финансовой поддержки медиков Абхазии в борьбе с COVID-19 реализована в полном объеме», – отметил Беслан Агрба.

Вся организационная работа, сопровождение и координация Программы осуществлялась совместными усилиями представителей Московской абхазской диаспоры и Благотворительного фонда «Абхазский Общественный Фонд развития «Амшра».



Общая итоговая сумма финансовой помощи, оказанной медицинскому персоналу, составила 5 879 000 руб. Эта помощь была адресной и охватила 361-го медика, задействованных в работе «красной зоны» Гудаутского COVID-госпиталя, среди которых были врачи-реаниматологи, врачи общего профиля, врачи-лаборанты, рентгенологи, медицинские сестры, санитарные работники, водители скорой помощи, а также 22 врача амбулаторного звена по г.Сухум.

Единоразовую помощь в декабре в рамках действия Программы также получила и вся бригада – 14 сотрудников единственной в Абхазии Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.

Медицинские бригады, задействованные в работе Гудаутского COVID-госпиталя и получившие финансовую помощь в рамках Программы, были сформированы из сотрудников следующих медицинских учреждений Абхазии:



1. ЦРБ г. Гудаута – 126 чел.

2. Республиканская больница (г. Сухум) – 70 чел.

3. Сухумская Городская Клиническая больница – 28 чел.

4. ЦРБ г. Ткуарчал – 24 чел.

5. ЦРБ г. Гулрипш – 19 чел.

6. ЦРБ г. Гал – 16 чел.

7. ЦРБ г. Гагра – 9 чел.

8. Республиканский противотуберкулезный диспансер (г.Сухум) – 6 чел.

9. Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия – 5 чел.

10. Районная детская больница (г.Сухум) – 5 чел.

11. Республиканская специализированная психиатрическая больница (г.Сухум) – 3 чел.

12. Национальный онкологический центр» (г.Сухум) – 3 чел.

13. Сухумский Медицинский колледж – 3 чел.

14. ЦРБ г. Очамчира – 2 чел.

15. Детская поликлиника (г.Сухум) – 2 чел.

16. Республиканский кожно-венерологический диспансер (г.Сухум) – 2 чел.

17. Поликлиника г. Сухум – 1 чел.

Мы выражаем искреннюю признательность всему медицинскому персоналу Абхазии, который каждый день, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, борется за жизни наших близких ради здоровья всего нашего народа в этой беспрецедентной борьбе с COVID-19.



Обращаясь ко всему населению Абхазии, мы просим каждого из вас быть ответственными и соблюдать ограничительные меры не только ради себя, но и ради жизни других людей, помочь медикам в их самоотверженной борьбе за наше здоровье, чтобы в скорейшее время мы все вместе справились с этим заболеванием и без страха смотрели в наше общее будущее.



Будьте здоровы и берегите себя и близких!

Московская абхазская диаспора, Благотворительный фонд «АМШРА».