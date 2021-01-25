ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11216 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 471 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 58 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.