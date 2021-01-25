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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11216 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 25 января 2021 21:17
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 11216 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 января 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 471 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 58 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 132 человека, у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 79 лет. Основной диагноз новая коронавирусная инфекция тяжелого течения. Мужчина умер 24 января.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Ткуарчалской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 28, в российском военном госпитале в Сухуме – 54 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11216 человек. 160 летальных случаев. Выздоровели 8992 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 25 января 2021 21:22

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