АСЛАН БЖАНИЯ: В ПЯТНИЦУ НАСТУПИТ ВРЕМЯ «Х»

Глава государства интересовался как исполняются его поручения озвученные на совещании, что делается на сегодняшний день, какие обозначились тенденции, какие проблемы, а также как складывается взаимодействие на местах между энергетиками, главами администраций и сотрудниками правоохранительных органов.

Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания побывал в административной здании РУП «Черноморэнерго», где встретился с руководством ведомства и обсудил ситуацию в энергетике.

По словам гендиректора «Черноморэнерго» Михаила Логуа судя по информации которую он получает – штабы работают, все поручения выполняются и тому подтверждением стали показатели в энергосистеме, которые можно прослеживать.

«На сегодня поручение ваше выполняется при взаимодействии с главами администраций, энергетиками на местах и сотрудниками милиции За два дня работы было отключено незаконных подключений более чем на 50 мегаватт. Это хорошая тенденция, однако есть опасения, что если эта работа не будет носить системный характер, нагрузки опять возрастут», – сказал Логуа.

Он напомнил, что после проведения подобных мероприятий осенью, было сокращено потребление электроэнергии примерно такое же количество мегаватт, но как только ослабел контроль объемы незаконных подключений электроэнергии опять выросли.

Аслан Бжания считает, что достигнуть заявленных целей, работу энергетиков необходимо обеспечить правовым сопровождением.

«Вчера я направил в Парламент пакет законопроектов об усилении мер ответственности за незаконное подключение майнинговых ферм. Надеюсь депутаты их поддержат, я на это очень рассчитываю. Это будут беспрецедентные по своим размерам штрафы, возможность конфискации оборудования и привлечение к уголовной ответственности. Я думаю эти меры серьезным образом помогут в борьбе с нарушителями», – подчеркнул президент.

Президент отметил, что специально культивируется мнение, что в районах специально сделали веерное отключение, для того, чтобы выйти на определенные показатели. То есть снижение потребление происходит не за счет борьбы с теми, кто незаконно добывает криптовалюту.

«Хочу на это обратить особое внимание: я дал соответствующие поручения врио премьер-министра и руководителю Администрации президента – выехать на места и посмотреть кто и где был отключён. Списки есть, пусть проедутся по адресам, в том числе и я. И если не будет соответствия, мы сделаем выводы, в том числе и кадровые», – констатировал Аслон Бжания.

Он напомнил, что в пятницу наступает «час Х».

Я наблюдаю, что волнуются члены штабов и, при этом, каждый пытается либо «натянуть на себя одеяло», либо скинуть с себя ответственность. Поэтому прошу вас Михаил Ваалерьевич, все данные по энергонагрузке, которые вы получаете из районов, передавать глав администраций и чтобы на оборотной стороне этого документа стояли их подписи. Мы должны знать, что они с этими цифрами согласны, что это именно так, и когда придет время отвечать, ответственность будет носить персональный характер. Чтобы потом не было обид», – резюмировал президент.

В свою очередь Михаил Логуа заверил главу государства, что веерных отключений по республике нет.

«Мы как и ранее отключаем районы по мере нагрузки на электросети. Если тенденция на местах к снижению потребления сохранится, мы сможем избежать отключений», – сообщил Логуа.

Президент интересовался суточным потреблением электроэнергии.

По словам гендиректора «Черноморэнерго» за день до совещания у президента оно достигло 11,8 млн кВ час – такого рекордно-высокого потребления не было ранее. После совещания потребление падает ежедневно и в понедельник составило 9,8 млн кВ час.

Затем Аслан Бжания посетил центральный диспетчерский пульт, где на месте увидел, как отслеживаются нагрузки в сети.

«Сейчас все стабильно, аварий нет, нагрузки минимальные. Но ситуация может измениться в худшую сторону в любой момент», – с сожалением констатировал Михаил Логуа.