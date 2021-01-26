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Абхазия Информ

В 2020 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОИЗОШЛО 198 ДТП, ПОСТРАДАЛИ 282 ЧЕЛОВЕКА, 57 ПОГИБЛИ

Новости Вторник, 26 января 2021 11:34
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В 2020 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОИЗОШЛО 198 ДТП, ПОСТРАДАЛИ 282 ЧЕЛОВЕКА, 57 ПОГИБЛИ

Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия – начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа провел отчетно-плановое совещание по вопросам деятельности подразделений Госавтоинспекции МВД. На совещании присутствовали руководители и личный состав центрального аппарата управления ГАИ, начальники отделов Госавтоинспекции территориальных подразделений МВД и стационарных постов ДПС.

Отчет о проделанной работе за 2020 год представил начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба. В своем докладе Агрба привел статистику нарушений правил дорожного движения с анализом соотношения категорий правонарушений данного характера за аналогичный период предыдущего года.

Всего по республике зарегистрировано 47.557 нарушений в области дорожно-транспортного движения, непосредственно личным составом подразделений Госавтоинспекции в ходе рейдовых и профилактических мероприятий выявлено на 9923 нарушения ПДД больше по сравнению с 2019 годом. При этом наибольшее количество нарушений выявлено в Гагрском районе – 10.649, и в Сухуме – 8891 факт. Была усилена работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии – 2800 водителей (в 2019 году этот показатель был – 2471) понесли административное наказание, при этом 39 материалов направлены в судебные органы для рассмотрения вопросов об административном аресте за управление транспортом в состоянии опьянения.

В прошедшем году в республике имело место 198 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 282 человека и 57 погибли, что не снизилось по сравнению с прошлым периодом – 56 человек погибли и 332 пострадали в 197 авариях за 2019 год. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скоростного режима и правил обгона с выездом на встречную полосу движения, вождение в нетрезвом состоянии. 67 ДТП произошло при столкновения автомобилей, 88 – в результате наезда на препятствие и опрокидывании, 38 автонаездов на пешеходов. Возрастная категория водителей виновных в ДТП остается в пределах от 25 до 35 лет, 39 водителей пребывали в состоянии опьянения.

Беслан Чкадуа отметил, что, несмотря на большую проделанную работу и высокие показатели выявления правонарушений в области дорожно-транспортного движения, остается не снижаемым показатель ДТП, в которых пострадали и погибли люди – и это недопустимо, потому что основной задачей МВД является сохранение жизни и здоровья граждан.

В целях повышения безопасности автотранспортного движения и предотвращения ДТП заместитель министра ВД поручил взять на особый контроль положение на дорогах Республики, усилить выявление и справедливо наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения.

Как подчеркнул полковник Чкадуа, каждый начальник подразделения должен находится с личным составом и непосредственно участвовать во всех предупредительно-профилактических мероприятиях. За каждое происшествие на начальников территориальных подразделений ГАИ возложена персональная ответственность и будут применяться жесткие взыскания, вплоть до перемещения с руководящих должностей.

«Руководством страны поставлены четкие задачи и сроки по обеспечению безопасности на наших дорогах. Повышается техническая база и материальное довольствие сотрудников милиции, но и требования к работе будут очень высокие», – отметил Беслан Чкадуа.

Начальники подразделений Госавтоинспекции городских управлений и районных отделов внутренних дел также отчитались о проделанной работе на вверенных им территориях.

По итогам совещания заместителем министра ВД даны конкретные поручения руководителям служб по устранению имеющихся недостатков в деятельности Госавтоинспекции, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий. Срок исполнения поручений установлен в 15 дней.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 26 января 2021 11:44

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