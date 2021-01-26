Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Ночью произошел пожар в окрестностях села Баслаху Очамчырского района.

Горели кустарники и сухостой на площади более двух гектаров. Огонь угрожал жилыми домам.

В тушении пожара был задействован личный состав ПСЧ по охране Очамчырского района. Возгорание полностью ликвидировано.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.