ПОЖАР В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА БАСЛАХУ
Новости Вторник, 26 января 2021 11:58
Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Ночью произошел пожар в окрестностях села Баслаху Очамчырского района.
Горели кустарники и сухостой на площади более двух гектаров. Огонь угрожал жилыми домам.
В тушении пожара был задействован личный состав ПСЧ по охране Очамчырского района. Возгорание полностью ликвидировано.
Об этом сообщает сайт МЧС РА.
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