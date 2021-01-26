У СУХУМСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА И ТК «СУХУМПРИБОР» НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Сухум».

Сухумский центральный рынок будет работать в воскресенье, понедельник и вторник, ТК «Сухумприбор» - в четверг, пятницу и субботу.

Департаменту по управлению транспортом и организацией дорожного движения, Сухумскому АТП и Троллейбусному управлению поручено усилить работу по контролю за соблюдением временных правил организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от COVID-19, утвержденных распоряжением главы Администрации г. Сухум.

Санитарно-эпидемиологической станции Администрации Сухума поручено организовать ежедневную обработку городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами, а также организовать обработку Центрального рынка и ТК «Сухумприбор» дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня.

Администрация Сухума и все структурные подразделения Администрации должны освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста (1-4 класс включительно) от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства).

Работникам, осуществление трудовых обязанностей которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер, обеспечивается сохранение и выплата заработной платы в полном объеме.

Об этом сообщает сайт столицы.