МИД РА: ТБИЛИСИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ КОНФРОНТАЦИЮ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ПОРОЧНОЙ ПОЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Как известно, грузинские официальные лица уже поспешили назвать указанное решение Европейского суда «исторической победой» и едва ли не предпосылкой для «деоккупации Абхазии и Южной Осетии». Аналогичным образом расценивает решение ЕСПЧ и М. Кальюранд. Между тем обнародованные выводы суда оказались далекими о тех, которые ожидали увидеть в Тбилиси. Но несмотря на это, Грузия и ее западные партнеры предпочитают делать вид, что добились какой-то беспрецедентной «исторической победы».



Прежде всего следует обратить внимание на саму процедуру обсуждения и принятия решения ЕСПЧ, касающегося событий на Южном Кавказе в августе 2008 года. Указанное «дело» рассматривалось без какого-либо участия представителей государств, непосредственно вовлеченных в августовские события – Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Таким же сомнительным способом было вынесено и само решение ЕСПЧ. Не приходится говорить о том, что практика вынесения такого рода «судебных вердиктов» ставит под сомнение объективность и взвешенность решений Европейского суда по правам человека.



Касаясь существа дела следует отметить, что вопреки триумфальным заявлениям Грузии и ее европейских партнеров, ЕСПЧ в своем заключении признал, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Суд также не поддержал утверждения властей Грузии о «вторжении» вооруженных сил РФ на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 г., то есть до нападения грузинских военных на Цхинвал.



Не удалось грузинской стороне доказать и то, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий. Было признано, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8 – 12 августа 2008 года находится за пределами юрисдикции европейских судей. Кроме того, ЕСПЧ не было установлено ни одного случая нарушения вооруженными силами РФ прав гражданского населения во время событий августа 2008 года.



Таким образом, появившиеся вскоре после решения Европейского суда грузинские и европейские победные реляции едва ли имеют под собой какие-либо серьезные основания. В связи с этим не удивительно, что появившееся в поддержку решения ЕСПЧ заявление Кальюранд, также оказалось конъюнктурным и совершенно оторванным от реальности.

Вынесенное по многолетнему настоянию Грузии решение ЕСПЧ еще раз продемонстрировало конфронтационный настрой Тбилиси, приверженность к продолжению порочной политики международной изоляции Абхазии и Южной Осетии, а также полное отсутствие политической воли к взаимоуважительному, равноправному диалогу.

Об этом сообщает сайт МИД РА.