БИБЛИОТЕКЕ ИМ. И. ПАПАСКИР ИЗ РФ ПЕРЕДАНО В ДАР 300 НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ
Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Национальной библиотеке им. И. Папаскир из РФ передано в дар около 300 наименований книг, сообщает сайт министерства культуры РА.
В октябре 2020 года директор Национальной библиотеки Абхазии Чолария Борис участвовал в XIII Всероссийской научно-практической конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения» в Майкопе. В мероприятии приняли участие представители из России и стран СНГ.
Сотрудники государственной абхазской библиотеки, которые представили доклад о книжном фонде библиотеки, проблемах с которыми они сталкиваются в работе, и путях их решения.
В завершении конференции сотрудник Центрального библиотечного коллектора Андрей Борвинков выступил с предложением пополнить фонд читальни абхазской Национальной библиотеке им. Ивана Папаскир.
Предложение было реализовано и в Сухум привезли 300 наименований книг. Книги были выбраны сотрудниками Национальной библиотеки Абхазии с учетом читаемости и актуальности.
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