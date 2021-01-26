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Абхазия Информ

БИБЛИОТЕКЕ ИМ. И. ПАПАСКИР ИЗ РФ ПЕРЕДАНО В ДАР 300 НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ

Новости Вторник, 26 января 2021 13:51
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БИБЛИОТЕКЕ ИМ. И. ПАПАСКИР ИЗ РФ ПЕРЕДАНО В ДАР 300 НАИМЕНОВАНИЙ КНИГ

Сухум. 26 января 2021. Абхазия-Информ. Национальной библиотеке им. И. Папаскир из РФ передано в дар около 300 наименований книг, сообщает сайт министерства культуры РА.

В октябре 2020 года директор Национальной библиотеки Абхазии Чолария Борис участвовал в XIII Всероссийской научно-практической конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения» в Майкопе. В мероприятии приняли участие представители из России и стран СНГ.

Сотрудники государственной абхазской библиотеки, которые представили доклад о книжном фонде библиотеки, проблемах с которыми они сталкиваются в работе, и путях их решения.

В завершении конференции сотрудник Центрального библиотечного коллектора Андрей Борвинков выступил с предложением пополнить фонд читальни абхазской Национальной библиотеке им. Ивана Папаскир.

Предложение было реализовано и в Сухум привезли 300 наименований книг. Книги были выбраны сотрудниками Национальной библиотеки Абхазии с учетом читаемости и актуальности.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 26 января 2021 13:53

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